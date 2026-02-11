A cura della Redazione

Continua senza sosta l’attività della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia. Nella mattinata di martedì 10 febbraio, gli agenti della Sezione Polizia Amministrativa agli ordini del dirigente comandante colonnello Francesco Del Gaudio, e coordinato dal tenente Donato Palmieri, hanno dato esecuzione agli effetti di un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti di un’impresa individuale operante nel settore del commercio all’ingrosso di frutta e verdura.

Il titolare dell'attività operava da anni all’interno di due box situati presso il Mercato ortofrutticolo di via Virgilio. Lo stesso risultato destinatario anche di un ulteriore provvedimento interdittivo. Gli agenti hanno provveduto allo sgombero dei due locali, al rilascio degli stessi e alla restituzione al patrimonio comunale.

Proseguono parallelamente anche le attività di controllo sull'occupazione del suolo pubblico. Nei giorni scorsi è stato sanzionato il responsabile di un cantiere edile che, pur essendo concessionario di suolo pubblico destinato ad attività connesse alla ristrutturazione di un condominio nel centro cittadino, utilizzava l’area per finalità diverse, ovvero come parcheggio privato per le auto degli operai.

Continuano inoltre i controlli in Piazza Spartaco e lungo via Roma, dove l’attenzione della Polizia Municipale resta alta per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Nella sola giornata di ieri sono stati cinque i soggetti ai quali è stata ritirata la patente di guida a seguito delle verifiche effettuate.

“I controlli proseguono senza sosta su tutto il territorio cittadino. La legalità non è uno slogan ma un impegno quotidiano. Ringrazio la Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine per il lavoro costante e puntuale che stanno svolgendo" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

L’attività di controllo e monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni.