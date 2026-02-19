A cura della Redazione

Proseguono i controlli quotidiani della Polizia Municipale sul territorio di Castellammare di Stabia ed in particolar modo in Piazza Spartaco, via Raiola e via Roma.

Nella serata di mercoledì 18 febbraio sono state ben 17 le patenti ritirate per uso del cellulare alla guida, 6 le sanzioni per circolazione con le mani occupate e 2 per circolazione sul marciapiede.

L’attività rientra in un piano strutturato di presidio e controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, con l’obiettivo di contrastare comportamenti pericolosi alla guida e tutelare pedoni e automobilisti. I controlli continueranno nei prossimi giorni anche in altre zone della città.