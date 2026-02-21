A cura della Redazione

Prosegue il percorso di riqualificazione del Centro Antico di Castellammare di Stabia. Nella serata di venerdì 20 febbraio il sindaco Luigi Vicinanza ha incontrato gli abitanti del quartiere Acqua della Madonna negli spazi della Parrocchia dello Spirito Santo, per un momento di confronto sugli interventi in corso e sui progetti in partenza.

All’incontro hanno partecipato il vicesindaco Giuseppe Di Capua, le consigliere comunali Giusy Amato e Giusy Porzio, i tecnici dell’ente, don Salvatore Abagnale e don Pasquale Fiorillo, oltre a numerosi cittadini.

«È stato un incontro di comunità, un’occasione importante per confrontarci e per far conoscere ai cittadini quello che come Amministrazione stiamo mettendo in campo per il Centro Antico. Crediamo nel dialogo costante con il territorio e nella condivisione dei progetti che riguardano i vari quartieri della città» ha dichiarato il sindaco Vicinanza.

Al centro del confronto il progetto della nuova Piazza Fontana Grande, i cui lavori sono iniziati da pochi giorni e che rientrano in un più ampio programma di riqualificazione dell’area. Gli interventi saranno realizzati per step, così da evitare il blocco totale della circolazione e ridurre al minimo i disagi per residenti e attività commerciali.

Il progetto prevede la riqualificazione complessiva della piazza con nuove aree a verde, la ripavimentazione delle strade e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare decoro urbano e sicurezza.

«Vogliamo restituire dignità e bellezza a uno dei luoghi simbolo della nostra città. La riqualificazione dell’Acqua della Madonna non è solo un intervento urbanistico, ma un investimento sulla qualità della vita dei residenti e sull’identità del Centro Antico» ha concluso il primo cittadino.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook