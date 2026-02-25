A cura della Redazione

La Città di Castellammare di Stabia ha pubblicato l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di materiale promozionale da esporre e distribuire in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo, in programma a Napoli dal 12 al 14 marzo 2026 presso la Mostra d'Oltremare.

L’iniziativa è rivolta a operatori turistici, imprese, produttori, associazioni e realtà del settore culturale ed enogastronomico con sede operativa sul territorio, con l’obiettivo di valorizzare in maniera coordinata le eccellenze stabiesi all’interno dello stand della Regione Campania.

Per il Comune si tratta del secondo anno consecutivo di partecipazione alla principale manifestazione B2B del turismo del Mezzogiorno, dopo l’esperienza positiva dello scorso anno. La presenza alla BMT rientra in una strategia più ampia che punta non solo alla promozione dell’offerta turistica, ma alla narrazione della città. Un'azione di marketing territoriale che punta su una città di mare, di cultura, di storia e di tradizioni produttive che vuole raccontarsi in modo unitario e riconoscibile sui mercati nazionali e internazionali.

"Vogliamo coinvolgere direttamente il tessuto produttivo e turistico di Castellammare nella costruzione della nostra presenza alla BMT di Napoli. Dopo l’esperienza dello scorso anno, torniamo alla fiera con maggiore consapevolezza e con l’obiettivo di costruire sempre di più un’offerta integrata e rappresentativa delle nostre eccellenze" - dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.

"Una presenza alla BMT di Napoli che si inserisce in un percorso strategico più ampio: la costruzione della Destinazione Stabia, un progetto che punta a rafforzare l’identità turistica della città attraverso una visione integrata, riconoscibile e competitiva" - spiega l'assessore al turismo, Nunzia Acanfora.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 2 marzo 2026 secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.