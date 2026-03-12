A cura della Redazione

Castellammare di Stabia protagonista all’edizione 2026 della Borsa Mediterranea del Turismo, in programma fino al 14 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

L’amministrazione comunale partecipa con uno spazio espositivo all’interno del padiglione della Regione Campania, animato dai ragazzi della Pro Loco. Qui sono stati presentati e distribuiti materiali e proposte promozionali dedicati alla città, con l’obiettivo di raccontare in modo coordinato le eccellenze del territorio stabiese: dal patrimonio storico e culturale al mare, fino alle tradizioni produttive e all’offerta enogastronomica.

Tra i prodotti simbolo promossi durante la manifestazione figurano i tradizionali biscotti stabiesi, i carciofi di Schito e le castagne del Monte Faito, oltre alle opportunità legate al turismo esperienziale.

Secondo anno alla BMT

Per il Comune si tratta del secondo anno consecutivo di partecipazione alla principale manifestazione B2B dedicata al turismo nel Mezzogiorno, punto di riferimento per operatori del settore, tour operator, istituzioni e stakeholder nazionali e internazionali.

Un’occasione anche per ribadire l’importanza del recupero della balneabilità dell’arenile e del rinnovato rapporto della città con il mare. Grazie ai suoi due scali portuali, Castellammare punta infatti a diventare hub naturale per l’America's Cup, l’evento internazionale di vela che si terrà nel Golfo di Napoli nel 2027.

“Castellammare rappresenta un naturale campo di regata per l’America’s Cup. Siamo completamente immersi in questo straordinario avvenimento internazionale che coinvolge tutta la Campania”, ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza durante il panel dedicato al turismo culturale, sportivo e delle aree interne.

“Grazie alla Regione Campania e a un lavoro costante e visionario la città ha finalmente riconquistato il suo rapporto con il mare. Un mare che come amministrazione abbiamo deciso di lasciare gratuito e libero, come risarcimento storico alla nostra comunità”, ha aggiunto il primo cittadino.

Gli eventi in programma

La presenza alla BMT rientra in una strategia più ampia di promozione turistica che punta a rafforzare il posizionamento di Castellammare di Stabia come destinazione competitiva nei mercati nazionali e internazionali.

Tra gli appuntamenti in calendario nei prossimi mesi figurano la Traversata delle Sirene, regata per imbarcazioni di altura e sportboat, in programma il 19 aprile 2026; il Napoli Boat Show, evento internazionale dedicato alla nautica dal 18 al 22 marzo 2026 al porto turistico di Marina di Stabia; il Med Cooking Congress, dal 20 al 26 aprile allo Stabia Main Port, una settimana di incontri e iniziative dedicate alla tutela del mare e al turismo marittimo ed enogastronomico.

Acanfora: “Lavoro di rete per rafforzare l’identità turistica”

“La presenza alla Borsa Mediterranea del Turismo è il frutto di un importante lavoro di rete tra l’amministrazione e operatori, associazioni e realtà del territorio che hanno partecipato alla manifestazione di interesse”, ha spiegato l’assessore al Turismo Nunzia Acanfora.

“Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, Castellammare rafforza così ancora di più la sua identità turistica”, ha concluso.