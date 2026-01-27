A cura della Redazione

Lavori edilizi eseguiti senza autorizzazioni e materiali di risulta abbandonati direttamente in strada. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, che hanno denunciato alcuni operai e il proprietario di un appartamento per abbandono illecito di rifiuti e interventi edilizi abusivi.

L’episodio è avvenuto in via Virgilio, dove, grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno individuato operai intenti a sversare scarti edili ai margini della carreggiata, senza alcuna precauzione e in violazione delle norme ambientali.

Le indagini, condotte dalla Polizia Municipale diretta dal colonnello Francesco Del Gaudio e coordinate dal maggiore Vincenzo Bisogni, responsabile del Nucleo di Polizia Ambientale, con il supporto della Polizia Edilizia, hanno permesso di risalire sia agli autori dello sversamento sia all’immobile interessato dai lavori.

È emerso che gli interventi erano in corso in assenza di CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Gli operai e il proprietario dell’abitazione sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e sanzionati con una multa di 1.000 euro.

Sull’operazione è intervenuto il sindaco Luigi Vicinanza: «L’attività della Polizia Municipale dimostra l’attenzione costante per la tutela dell’ambiente e della legalità. Non è tollerabile che si effettuino lavori edilizi senza autorizzazioni e che i rifiuti vengano abbandonati sulle nostre strade».

L’amministrazione comunale ha assicurato che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione al rispetto delle norme edilizie e ambientali.