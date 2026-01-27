A cura della Redazione

Tutto pronto per la tredicesima edizione della Aequastabia, la storica gara podistica sulle dieci miglia (16,96 km) in programma domenica 1 febbraio, con partenza alle 8.30. Il percorso unirà Castellammare di Stabia e Vico Equense, con arrivo a corso Filangieri e giro di boa in via del Marinaro.

Nei giorni scorsi si è svolto il tavolo tecnico sulla sicurezza, che ha definito le modalità di chiusura delle strade interessate dal passaggio degli atleti. La gara, promossa dalla Atletica Eventi Run sotto l’egida di Coni, Fidal e Uisp, si conferma tra le più suggestive del panorama nazionale grazie al tracciato panoramico vista mare.

Le iscrizioni online resteranno aperte fino al 29 gennaio alle ore 22. In caso di disponibilità, sarà possibile iscriversi anche sabato 31 gennaio presso il villaggio gara allestito in piazza Matteotti a Castellammare, dove si potranno ritirare pettorale e pacco gara.

Grande soddisfazione da parte delle istituzioni. I sindaci di Vico Equense e Castellammare di Stabia, Giuseppe Aiello e Luigi Vicinanza, hanno sottolineato come l’evento rappresenti un’importante occasione di promozione sportiva e turistica del territorio, capace di valorizzare il lungomare, la villa comunale e le bellezze naturali dell’area stabiese e sorrentina.

La Aequastabia si conferma così un appuntamento atteso da atleti e appassionati, all’insegna dello sport, della condivisione e del territorio.