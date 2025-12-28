A cura della Redazione

Sant’Antonio Abate si prepara a salutare il nuovo anno con un grande evento pubblico che, anche quest’anno, animerà la festa del 31 dicembre in Piazza della Libertà. Un appuntamento che dal 2019 accompagna le vigilie di Capodanno della comunità abatese e che si è ormai consolidato come un momento atteso e condiviso anche dai giovani del circondario.

Lo show prenderà il via alle 17:00 con I Desideri, duo musicale pop-urban napoletano dei fratelli Salvatore e Giuliano, che riscalderà l’atmosfera con il pubblico facendo da apripista all’esibizione di Fred de Palma. L’artista, live dalle ore 18:00, sarà l’ospite big di una vigilia che unirà generazioni diverse attraverso la musica e l’intrattenimento. Per l’occasione saranno allestite scenografie, effetti luce e impianti audio professionali, pensati per offrire uno spettacolo di qualità e rendere l’esperienza coinvolgente per tutti.

"Torna un appuntamento che ormai accompagna le nostre vigilie di Capodanno da sei anni – dichiara il sindaco Ilaria Abagnale – ed è diventato un momento importante per la nostra comunità. La piazza è il luogo in cui ci riconosciamo, ci incontriamo e dunque giusta per ritrovarci ancora insieme per salutare il 2025. Anche quest’anno abbiamo voluto offrire uno spettacolo all’altezza, capace di far divertire i ragazzi ma anche le famiglie, perché il Capodanno è prima di tutto un momento da vivere insieme".

L’atteso annuncio del countdown sarà affidato al Circo Nero, che con dj, vocalist, artisti itineranti e spettacoli di fuoco chiuderà l’evento trasformando Piazza della Libertà in un vero e proprio spazio scenico a cielo aperto, che da anni accoglie i momenti più significativi della vita collettiva.

