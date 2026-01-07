A cura della Redazione

Dopo il caso dello stadio Giraud di Torre Annunziata, utilizzato da una coppia di sposi per fare foto all’interno del terreno di gioco, anche il sindaco di Castellammare di Stabia interviene in merito ad un uso improprio dello stadio Menti.

"Il Comune di Castellammare di Stabia - dichiara in una nota Luigi Vicinanza - non ha mai autorizzato l’utilizzo dello Stadio 'Romeo Menti' per feste o eventi di natura privata. Qualora simili iniziative si siano svolte, esse sono da ritenersi in totale difformità rispetto alle regole e alle disposizioni imposte dall’Amministrazione Comunale. In riferimento a quanto riportato da alcuni organi di stampa circa un evento privato svoltosi nel febbraio 2025, riconducibile a un esponente della tifoseria organizzata, si chiarisce che ogni eventuale responsabilità ricade esclusivamente sui soggetti incaricati della gestione quotidiana dell’impianto sportivo".

"L’Amministrazione Comunale - conclude il primo cittadino -, a tutela della legalità, della trasparenza e del corretto utilizzo dei beni pubblici, si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie, nelle sedi opportune, nei confronti della società S.S. Juve Stabia e delle eventuali società da essa individuate per la gestione dello Stadio, al fine di accertare eventuali responsabilità e garantire il pieno rispetto delle convenzioni e delle normative vigenti".