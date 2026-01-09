A cura della Redazione

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte del Nucleo di Polizia Ambientale di Castellammare di Stabia. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Municipale hanno individuato e sanzionato due cittadini stabiesi, di 40 e 60 anni, responsabili del conferimento illecito di rifiuti sul territorio comunale.

Gli uomini sono stati sorpresi mentre scaricavano rifiuti prelevati dalla propria automobile in Strada Sant’Andrea, al di fuori degli orari consentiti. L’individuazione dei responsabili è stata possibile grazie all’utilizzo delle foto-trappole installate nelle aree più sensibili della città, strumenti che continuano a rivelarsi fondamentali per il controllo del territorio.

Gli agenti, agli ordini del comandante Francesco Del Gaudio e coordinati dal maggiore Vincenzo Bisogni, hanno quindi proceduto con le sanzioni amministrative previste per il conferimento indiscriminato dei rifiuti.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Luigi Vicinanza, che ha ribadito la linea dura dell’Amministrazione contro chi inquina:

«Continueremo a denunciare e sanzionare chi deturpa la nostra Castellammare. L’attività della Polizia Municipale non si ferma, ma da soli non si raggiunge alcun obiettivo. Solo con la collaborazione di tutti potremo difendere la nostra città e porre fine a questa vergogna».

L’azione di controllo e repressione, assicurano dal Comune, proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di contrastare comportamenti incivili e tutelare il decoro urbano.

