A cura della Redazione

L’International Sport Film Festival entra nel vivo. Oggi giovedì 27 novembre, propone una delle giornate più dense e rappresentative dell’intera edizione. Proiezioni, incontri e approfondimenti si susseguiranno tra Supercinema e Circolo della Legalità, confermando il ruolo del festival come punto d’incontro tra cultura cinematografica e mondo sportivo.

La mattina sarà dedicata alle scuole al Supercinema di Castellammare, dove gli studenti assisteranno ai cortometraggi e documentari selezionati nell’ambito del tema Women in Sports. Al termine delle proiezioni i ragazzi incontreranno atleti e protagonisti del panorama sportivo italiano, tra cui la leggenda del canottaggio Giuseppe Abbagnale, il cestista Bruno Mascolo.

Il pomeriggio, ore 14, si sposterà al Circolo della Legalità, cuore delle attività dedicate al cinema e ai mestieri dell’audiovisivo. Qui il pubblico potrà seguire le proiezioni dei film in concorso e partecipare all’appuntamento con Laura Gambacorta, che incontrerà i ragazzi dopo la visione di un breve documentario sul tennis tavolo, dando vita a un momento di confronto diretto e dimostrativo.

Alle 18.30, al Supercinema di Castellammare di Stabia, si terrà uno degli eventi più attesi: il Convegno nazionale FIDAL, con due figure di riferimento dell’atletica italiana. Interverranno Sandro Donati, al vertice dell’area Ricerca e Sperimentazione del CONI, e Antonio La Torre, Direttore Tecnico e Scientifico della nazionale italiana di atletica leggera. Il confronto offrirà una lettura approfondita sullo stato dell’atletica nel nostro Paese, sulle prospettive future e sul rapporto sempre più stretto tra sport, ricerca e comunicazione.

Il festival culminerà venerdì 28 novembre, quando al Cinema Nexus MaxiMall Pompei di Torre Annunziata sarà conferito il Campania Award a Gianluca Vitiello per il docufilm “Noi non siamo napoletani”, prima della giornata conclusiva del 29 novembre dedicata alle ultime proiezioni e alle attività legate al concorso.

L’International Sport Film Festival continua così a raccontare lo sport come esperienza umana, sociale e cinematografica, in cui talento, sacrificio e visione si trasformano in storie capaci di parlare a un pubblico trasversale e di costruire memoria.

Il festival si avvale del patrocinio del contributo della regione Campania con il supporto della Film Commission Regione Campania.