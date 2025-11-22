A cura della Redazione

È stata sottoscritta la convenzione tra la Città di Castellammare di Stabia e la Regione Campania per l’assegnazione di un finanziamento di circa 3 milioni di euro destinato al rifacimento del manto stradale e alla messa in sicurezza di via Nocera, via Cosenza, via Santa Maria dell’Orto e via Michele Esposito. Un intervento atteso da anni da cittadini e commercianti, necessario per risolvere definitivamente le criticità di una delle arterie più trafficate e strategiche della città.

"Dopo anni di attese, con questo finanziamento possiamo finalmente dare una risposta concreta alle esigenze della città. L’intervento restituirà sicurezza, decoro e funzionalità a un’arteria fondamentale di Castellammare di Stabia", ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Il progetto esecutivo è già stato predisposto e i lavori prenderanno avvio nei primi mesi del 2026, così da evitare ulteriori disagi ai commercianti e ai residenti che, nelle scorse settimane, hanno già dovuto fronteggiare un maxi intervento da parte di Italgas. Per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità, l’opera sarà realizzata tramite mini-cantieri.

La Soprintendenza ha autorizzato gli interventi previsti, tra cui il ripristino della pavimentazione in pavé in via Santa Maria dell’Orto. In via Cosenza e via Michele Esposito, invece, è prevista la rimozione del vecchio pavé e la posa di una nuova pavimentazione in asfalto, più idonea al traffico veicolare.