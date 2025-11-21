A cura della Redazione

Si è conclusa nella mattinata di giovedì 20 novembre a San Giorgio a Cremano la Staffetta sui diritti dei bambini 'Luigi Bellocchio' che ha visto protagonista anche la città di Castellammare di Stabia nell'ambito delle attività proposte dal Laboratorio 'Città dei bambini e delle bambine'.

A rappresentare la città stabiese, il vicepresidente del consiglio comunale Vincenzo Ungaro, ed un gruppo di alunni delle scuole della città.

La staffetta aveva fatto tappa a Castellammare lo scorso 29 ottobre quando “la chiave dei diritti e della pace” era stata consegnata dalla delegazione di Terzigno.

"È fondamentale dare spazio ai bambini e alle loro idee, accompagnarli in esperienze che li rendano protagonisti e consapevoli dei loro diritti. La staffetta e le iniziative di Città dei Bambini sono un esempio concreto di come le istituzioni possano collaborare per costruire un futuro più attento ai bisogni e alle aspirazioni delle nuove generazioni" - ha commentato il vicepresidente del consiglio comunale, Vincenzo Ungaro.