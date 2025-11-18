La GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Lettere:
VIA CASA AVOLIO
VIA CASA MOSCA
VIA CASA RUSSO
VIA GRADONI DI SAN LORENZO
VIA POZZILLO
VIA SAN LORENZO
E TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 19:00 di martedì 18 novembre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.