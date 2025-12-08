Domani, martedì 9 dicembre alle ore 10, l’Istituto Comprensivo San Marco Bonito Cosenza di Castellammare di Stabia ospiterà il convegno “Raccontami e Disegnami – La ricchezza della diversità: storie di migranti”, un appuntamento dedicato al valore dell’inclusione e al potere dei racconti personali nel costruire una cittadinanza più consapevole. L’incontro si svolgerà nella sala teatro della scuola, in via Cicerone 16.

Dopo i saluti della dirigente scolastica Alessandra Savarese, prenderanno la parola l’arcivescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare monsignor Francesco Alfano, la professoressa Giuseppina Ambrosio, il docente e ricercatore Omar Scala e il musicista nigeriano Abdulrahman Shua, migrante e testimone diretto delle tematiche affrontate. A moderare sarà Pierluigi Fiorenza.

Il progetto “Raccontami e Disegnami” nasce come naturale estensione del percorso umano, educativo e artistico che vede protagonista Abdulrahman Shuab, già presente nell’antologia “Sono una voce. Storie migranti” e invitato come testimone al Premio Pieve Saverio Tutino 2025. La sua storia, insieme fragile e potente, diventa strumento per affrontare il tema dell’inclusione in modo autentico e concreto.

L’iniziativa non si limita a presentare una singola vicenda personale, ma intende costruire uno spazio di ascolto e confronto: un luogo in cui studenti, docenti, famiglie e istituzioni possano incontrarsi per superare pregiudizi, sviluppare sensibilità culturale, rafforzare l’empatia e riconoscere il ruolo dei talenti individuali come risorse per la comunità.

Nel lavoro svolto con la scuola, Abdulrahman non è semplicemente un ospite, ma un protagonista attivo del dialogo interculturale. Attraverso la sua musica e le illustrazioni che raccontano il viaggio compiuto, gli studenti sono invitati a riflettere su temi universali: la paura e la speranza, il coraggio di ricominciare, il valore degli incontri che cambiano la vita, la responsabilità condivisa dell’accoglienza.

In un momento storico in cui la narrazione sulle migrazioni rischia spesso la superficialità, il progetto punta a invertire lo sguardo: partire dall’esperienza singola per arrivare alla comprensione dei fenomeni sociali, promuovendo competenze civiche e contrastando stereotipi e discriminazioni.

L’I.C. San Marco Bonito Cosenza ha inserito l’iniziativa in un più ampio percorso educativo, riconoscendone il valore formativo. Il convegno del 9 dicembre rappresenta quindi un’occasione preziosa di riflessione collettiva e dialogo tra istituzioni, oltre che un modo per dare spazio e dignità alle voci dei migranti che raccontano, ogni giorno, la ricchezza della diversità.