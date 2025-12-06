La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Castellammare di Stabia:
STRADA STATALE 145 SORRENTINA
STRADA VECCHIA DI POZZANO
VIA MADONNA DELLA LIBERA
VIA RIVO POZZANO
VIA SALITA POZZANO
ED IN TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20:30 di sabato 6 dicembre 2025.