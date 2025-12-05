A cura della Redazione

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, intervenuto questa mattina a Castellammare di Stabia durante il convegno “Parliamo di Mare. La strategia industriale marittima per costruire assieme le navi del futuro”, trovano immediata eco nelle parole del sindaco Luigi Vicinanza.

Secondo il primo cittadino, l’intervento del vertice Fincantieri rappresenta “la conferma chiara che il Cantiere di Castellammare di Stabia è un asset strategico per il futuro della cantieristica italiana”. Vicinanza considera le parole dell’AD “un impegno positivo per il futuro prossimo dello stabilimento stabiese”.

“Sul Municipio – ricorda – sventola la bandiera della Pace, perché crediamo nel dialogo e nella cooperazione tra i popoli. Ma se a livello nazionale ed europeo cresce la scelta di investire nella difesa e nella sicurezza, allora il Governo ha il dovere di garantire che queste risorse rafforzino anche il lavoro, la stabilità e la dignità del nostro cantiere”.

Il sindaco sottolinea inoltre come le considerazioni di Folgiero sulla crescente domanda internazionale e sull’esigenza di potenziare la produzione militare confermino la centralità del sito stabiese: “Castellammare è un presidio industriale fondamentale, sostenuto da maestranze che si stanno distinguendo per qualità, competenza e puntualità”.