A cura della Redazione

Oltre ottanta verbali elevati, un veicolo sequestrato, un parcheggiatore abusivo fermato nella centralissima Piazza Giovanni XXIII e un automobilista è stato multato per guida in stato di ebbrezza. È questo il bilancio dei controlli effettuati lo scorso fine settimana da Carabinieri e Polizia Municipale a Castellammare di Stabia.

Nella serata di domenica 10 agosto, gli agenti hanno sorpreso in piena attività un parcheggiatore abusivo in Piazza Giovanni XXIII, operazione mirata e frutto anche delle segnalazioni dei cittadini, che ha portato all’interruzione dell’attività illecita e a numerose sanzioni per sosta vietata. Poche ore dopo è stato fermato un uomo risultato positivo all’alcoltest: per lui è scattata la sanzione e il sequestro del veicolo.

Nel dettaglio, nel corso del week end sono state elevate 91 contravvenzioni per diverse infrazioni dal codice della strada, si va dalla mancata revisione all'assenza di documenti, dalla guida con targa di prova alla mancata copertura assicurativa.

Le verifiche non si sono limitate alla viabilità: i Carabinieri hanno controllato anche diverse attività di ristorazione. In due ristoranti del centro sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie; in uno di questi è scattato il sequestro di circa 80 chili di prodotti alimentari per mancata tracciabilità e conservazione non idonea. Per i due titolari sono state elevate sanzioni per un totale di 6.500 euro.

Task force contro le bici elettriche e motociclisti sui marciapiedi

Negli ultimi giorni sono inoltre stati sanzionati 48 conducenti di biciclette elettriche sorpresi a circolare nella Villa Comunale in violazione delle norme, e 35 motociclisti pizzicati a transitare sui marciapiedi tra via Roma e via Catello Fusco.

I controlli saranno intensificati nei prossimi giorni anche in vista del week end di Ferragosto.

ZTL in Villa Comunale, modifiche per il prossimo week end

In occasione del prossimo fine settimana cambiano gli orari di attivazione della Zona a Traffico Limitato in Corso Giuseppe Garibaldi. Venerdì 15 agosto la ZTL sarà attiva dalle ore 10:00 fino alle ore 01:30 del giorno successivo. Sabato 16 agosto il divieto di accesso per le auto sarà in vigore dalle ore 20:30 alle ore 01:30. Domenica 17 agosto la ZTL sarà attiva dalle ore 20:30 alle ore 23:30.