A cura della Redazione

Parcheggio Stazione FS Castellammare: Incontro tra il Sindaco Vicinanza e FS Park per Nuovi Interventi e Miglioramenti

Si è svolto a Palazzo Farnese un incontro tra il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, e i vertici di FS Park, la società responsabile della gestione del parcheggio della stazione ferroviaria. L’incontro è stato convocato in risposta alle segnalazioni di disservizi e atti vandalici che hanno riguardato l’area, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’accessibilità del parcheggio stesso.

Durante il confronto, FS Park ha confermato l’importanza strategica del parcheggio e ha presentato una serie di interventi già completati, tra cui la manutenzione straordinaria delle casse automatiche e dei varchi di ingresso/uscita. Inoltre, dal 9 luglio è stato attivato il sistema di accesso con Telepass e UnipolMove. Entro l’autunno, sarà introdotto il pagamento con carte elettroniche presso il gate d’uscita, per velocizzare ulteriormente il passaggio dei veicoli.

Il sindaco Vicinanza ha espresso soddisfazione per i primi interventi, ma ha evidenziato la necessità di un impegno maggiore per rispondere alle crescenti esigenze della città. In particolare, ha sottolineato l'importanza di un’azione a lungo termine, con l’ampliamento del parcheggio e la creazione di nuovi accessi per ridurre la congestione del traffico, in considerazione dell’aumento del flusso turistico e della stabilizzazione della ZTL sul lungomare.

"L’aumento del turismo e la ritrovata balneabilità della villa comunale richiedono una visione più ampia per il futuro della città", ha dichiarato il sindaco Vicinanza. "Vogliamo garantire un parcheggio più funzionale e accessibile per i cittadini e i visitatori".

Durante l’incontro è stata anche discussa la necessità di migliorare la segnaletica su Corso Vittorio Emanuele, per permettere agli utenti di verificare in tempo reale la disponibilità di posti liberi nel parcheggio, facilitando l'accesso. FS Park ha inoltre confermato che l’area è videosorvegliata per garantire la sicurezza dei veicoli e degli utenti.

L'incontro si è concluso con un impegno condiviso tra il Comune e FS Park per lavorare insieme su soluzioni concrete che rispondano alle necessità di Castellammare di Stabia, con l’obiettivo di rendere il parcheggio più efficiente e migliorare la qualità della vita dei cittadini.