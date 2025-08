A cura della Redazione

Una data simbolica, un traguardo storico: il 5 agosto 2025 la città stabiese celebrerà il primo anniversario della restituzione della balneabilità lungo il litorale della Villa Comunale, un evento atteso per oltre cinquant’anni. Per l’occasione, la Villa si trasformerà in un grande spazio di festa e riflessione collettiva con l’evento “Un anno di mare restituito”, promosso dal Comune nell’ambito del cartellone di “Stabia Estate 2025”.

La serata avrà inizio alle 18.30 e proporrà sport sulla spiaggia, street food, artisti di strada, musica e intrattenimento, con un’area spettacolo allestita nei pressi della Cassa Armonica. Un programma pensato per unire cittadini e visitatori nel segno del riscatto urbano e della rinascita ambientale.“Questo evento è la conferma di un percorso concreto che ha restituito ai cittadini il diritto di vivere pienamente il proprio mare – ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza – Dopo oltre cinquant’anni, Castellammare è tornata ad essere davvero una città di mare, grazie al lavoro sinergico tra Regione Campania, Eic e Gori. Abbiamo realizzato la più grande spiaggia libera del territorio, accessibile anche alle persone con disabilità”.

Tra le iniziative in programma, tornei gratuiti di beach volley, sand basket e ping pong sul litorale, mentre la Passeggiata dei Cento Passi ospiterà stand gastronomici con specialità locali. A questo si aggiungeranno le performance di artisti di strada e uno stand informativo Plastic Free, per sensibilizzare i cittadini sulla tutela dell’ambiente.

Proprio Plastic Free sarà protagonista anche domenica 3 agosto, con una pulizia straordinaria dell’arenile. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, prevede il ritrovo alle 19.00 all’altezza della Fontana del Vogatore in Villa Comunale, aperta a tutti i cittadini.

L’anniversario della balneabilità rientra nel programma Stabia Estate 2025, che proseguirà con il concerto del “Stabia Sound Festival” il 17 agosto e si chiuderà il 31 agosto con la “Notte magica di fine estate – Un mare di luci”, spettacolo di fuochi pirotecnici sul mare. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.