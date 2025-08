A cura della Redazione

La città di Castellammare di Stabia sta vivendo una fase di profondo cambiamento, grazie agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che stanno rimodellando diversi quartieri. Il progetto, che coinvolge scuole, impianti sportivi, spazi pubblici e centri per i giovani, mira non solo alla riqualificazione del territorio, ma anche alla costruzione di nuove opportunità, cultura, legalità e coesione sociale.

Nella mattinata di lunedì 4 agosto, il sindaco Luigi Vicinanza e il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Giuseppe Di Capua, accompagnati dai tecnici comunali, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei cantieri in città. Questi interventi non sono solo lavori pubblici, ma azioni concrete per sottrarre spazio al degrado e restituire alla città strutture moderne e funzionali.

"Trasformare il territorio significa trasformare la vita delle persone", ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza, sottolineando che gli interventi sono una risposta diretta alla criminalità, per costruire riscatto e speranza. "Vogliamo che ogni cittadino, a partire dai più giovani, possa crescere in spazi dignitosi, belli e funzionali".

Scanzano: Nuova scuola in via Muscogiuri

A Scanzano è quasi pronta una nuova scuola in via Muscogiuri, destinata ad accogliere gli alunni dell'Istituto “Catello Salvati”. Finanziata con 3 milioni di euro dal PNRR, la costruzione è in fase avanzata, con le aule già completate e i lavori di finitura in corso. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vicinanza, intende integrare il nuovo plesso nel tessuto urbano del quartiere, creando un parco urbano accessibile a tutti, che contribuirà a migliorare la qualità della vita della zona.

Fratte: La scuola più green della città

Nel quartiere Fratte, continuano i lavori di riqualificazione di una scuola chiusa da anni. Con un investimento di oltre 2 milioni di euro, l'edificio verrà completamente recuperato e reso più efficiente dal punto di vista energetico. La scuola, che sarà tra le più green della città, restituirà al quartiere ambienti moderni e all’avanguardia, mentre le aule dell’asilo nido potrebbero essere operative già nei primi mesi del 2026.

Ex discoteca Plan B: Nasce il centro polifunzionale per i giovani

Un altro importante progetto è la riconversione dell’ex discoteca Plan B in via Piombiera, bene confiscato alla camorra. Con un finanziamento di oltre 2 milioni di euro, l’immobile sarà trasformato in un centro polifunzionale dedicato ai giovani. Il nuovo spazio offrirà attività sportive, laboratori creativi, alloggi per giovani e anche un orto didattico. L’obiettivo è creare un presidio di legalità e di cultura ambientale per i giovani del quartiere, sottraendo il territorio alla criminalità e dando opportunità di crescita.

Postiglione: Nuovo impianto sportivo e scuola rinnovata

Infine, a Postiglione (nella foto home page), sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente all’aperto. Il nuovo impianto includerà un campo da calcio a 5, un campo di bocce e ampie aree verdi, pensato per offrire uno spazio inclusivo e multifunzionale per tutte le fasce di età. Contestualmente, è in fase di ammodernamento anche la scuola dell’infanzia del quartiere, che aprirà a settembre con ambienti completamente rinnovati, sicuri e confortevoli per i più piccoli.

Questi interventi, che spaziano dalla scuola allo sport, dalla legalità alla rigenerazione urbana, rappresentano un esempio di come il PNRR possa essere un motore di cambiamento per le città italiane, migliorando la qualità della vita e creando nuove opportunità per i cittadini. Castellammare di Stabia sta rispondendo concretamente alle sfide del presente con azioni che guardano al futuro.