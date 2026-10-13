Napoli, auto rubata si ribalta in strada: a bordo un ordigno esplosivo da mezzo chilo

A cura della Redazione

Un'auto ribaltata al centro della carreggiata, con all'interno un ordigno esplosivo artigianale da mezzo chilo. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale, intervenuti in corso San Giovanni, all'altezza del civico 834, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

I militari, allertati dalla centrale operativa del 112, hanno trovato una Dacia Sandero ribaltata su un fianco, senza nessuna persona a bordo.

Nell'auto un ordigno esplosivo e tracce di sangue

Durante i controlli, i carabinieri hanno rinvenuto nell'abitacolo un ordigno artigianale improvvisato, contenente circa mezzo chilo di polveri esplosive.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Nucleo Investigativo e gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, che hanno effettuato i rilievi.

All'interno della vettura sono state inoltre individuate impronte e tracce di sangue, elementi che potrebbero rivelarsi importanti per ricostruire quanto accaduto.

L'auto era stata rubata nel 2025

Dagli accertamenti è emerso che la Dacia Sandero risultava rubata dal 2025, mentre le targhe applicate appartenevano a un altro veicolo, già cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Al momento, negli ospedali della provincia di Napoli non risultano persone ferite riconducibili all'episodio.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale, impegnati a identificare chi si trovasse a bordo dell'auto e a chiarire la provenienza e la destinazione dell'ordigno esplosivo.