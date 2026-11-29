Pubblicità

Rubato 29 anni fa a Palermo, uno scooter Liberty è stato ritrovato a Napoli, in via Croci Santa Lucia al Monte. In sella al ciclomotore un 57enne già noto alle forze dell'ordine, denunciato dai carabinieri per riciclaggio, ricettazione e guida senza patente.

Il mezzo è stato sequestrato e potrebbe presto tornare nelle mani del legittimo proprietario. È quanto accaduto nella serata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio effettuato dai militari della Compagnia Napoli Centro.

Pubblicità

Pubblicità

Parcheggiatori abusivi, coltelli e documenti manomessi

Nel corso delle operazioni sono state denunciate altre sei persone. Due sono state sorprese a raccogliere denaro dagli automobilisti in cerca di un posto auto, mentre due ventenni dovranno rispondere di porto abusivo di armi, essendo stati trovati in possesso di coltelli.

Non sono mancati ulteriori casi di carte d'identità elettroniche prive di chip, un fenomeno che continua a emergere durante i controlli delle forze dell'ordine. Denunciati per falsità materiale un 21enne e un 22enne.

Cinque, invece, gli assuntori di sostanze stupefacenti segnalati alla Prefettura.

Lavoratori in nero e carenze igieniche: sospese due attività

Tre le attività commerciali ispezionate con il supporto dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), del NAS e della Polizia Municipale.

G

Le notizie di Napoli in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Disposta la sospensione di una pescheria per la presenza di un lavoratore in nero. Accertata anche un'occupazione abusiva del suolo pubblico. Le sanzioni ammontano a oltre 5mila euro.

Sospeso anche un ristorante in via dei Tribunali, dove sono stati individuati tre dipendenti senza contratto. Sequestrati 10 chili di alimenti e contestate gravi carenze igienico-sanitarie, oltre all'occupazione abusiva del suolo pubblico.

Complessivamente, le sanzioni nei confronti del titolare del ristorante superano i 20mila euro.

I controlli dei carabinieri proseguiranno anche nelle prossime ore.