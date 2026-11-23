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Droga sul treno, cerca di sfuggire agli agenti ma viene scoperto: arrestato a Napoli Centrale
Durante un controllo della Polizia Ferroviaria, un uomo è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish e circa 600 capsule di farmaci
Ha cercato di evitare gli agenti della Polizia Ferroviaria allontanandosi rapidamente e chiudendosi nei servizi igienici di un treno. Il comportamento sospetto, però, non è sfuggito ai poliziotti, che lo hanno raggiunto e sottoposto a controllo.
L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi presso la stazione di Napoli Centrale durante un servizio di scorta a bordo di un convoglio ferroviario.
Sequestrati hashish e centinaia di capsule
Gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania hanno trovato l’uomo in possesso di 40 grammi di hashish e di circa 600 capsule di un farmaco appartenente alla classe dei gabapentinoidi.
Per il cittadino straniero è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La nota diffusa dalla Polizia non fornisce ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo né sulla destinazione del materiale rinvenuto.
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