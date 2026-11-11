Napoli, narcotizzati con una zuppa di fagioli e derubati dalla badante: bottino da 150mila euro

Assunta da pochi giorni, la 53enne avrebbe tradito la fiducia delle vittime. Le indagini della Polizia hanno permesso di rintracciarla.

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Narcotizzati con una zuppa di fagioli e rapinati subito dopo: una coppia e un’anziana donna di Napoli vittime di un tranello della loro badante.

L’episodio è avvenuto lo scorso giugno a Napoli, in zona Piedigrotta, quando l’astuta truffatrice ha portato via 50mila euro in contanti e gioielli in oro da un valore di 100mila euro.

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La badante assunta da pochi giorni e la zuppa con il sedativo

53 anni, straniera e assunta da pochi giorni: sono queste le caratteristiche della badante che, entrata in punta di piedi nella vita della coppia, si è rivelata essere un vero e proprio lupo travestito da agnello, con l’anima della maga Circe.

Infatti, la donna aveva narcotizzato gli individui, preparando una vera e propria miscela letale: un farmaco sedativo disciolto in una zuppa di fagioli.

La fuga e le indagini della Polizia

La badante, avendo effettuato il furto, si era data alla fuga, disperdendo le proprie tracce. La sua latitanza ha avuto, però, breve durata grazie all’intervento della Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato San Ferdinando, insieme alla Polizia Scientifica.

Dalle analisi degli specialisti, i campioni di zuppa risultavano contaminati dallo stesso farmaco narcotizzante che la donna portava con sé, al momento del fermo delle forze dell’ordine.

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Insieme al flacone, inoltre, la badante aveva un documento d’identità contraffatto, riportante una sua foto e i dati anagrafici di un altro individuo.

Le truffe agli anziani e la fiducia tradita

Le truffe agli anziani, al giorno d’oggi, sono diventate una realtà sempre più diffusa. Ma fin dove si è disposti a spingersi per la sete di denaro? Quando è già il peso della vita a gravare sulle spalle, desiderare un po’ di supporto e compagnia diventa un modo per rivivere la spensieratezza di una giovinezza ormai passata.

Dall’accudire al rubare, il passo è diventato assai breve: è un attimo, infatti, che anche una cena tranquilla si trasforma in un’occasione per praticare inganno e frode, alimentando, sempre di più, la sfiducia nel genere umano.

Nonostante il copioso bottino della truffatrice, a pagare il prezzo più alto non è stato il portafoglio, ma il cuore e la dignità delle vittime che, dove si aspettavano una mano tesa all’aiuto, hanno ritrovato un pugnale con cui essere trafitti.

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