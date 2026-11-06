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Napoli, provano a rubare uno smartphone e aggrediscono due agenti: arrestati due giovani
I due giovani al momento dell’accompagnamento in commissariato avrebbero aggredito gli agenti, provocando una colluttazione
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia ha arrestato due ragazzi, di cui un 21enne ed un 28enne, per tentato furto con destrezza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.
Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato i due seguire con fare sospetto una persona. Poco dopo, i poliziotti hanno visto il 21enne che stava sfilando il cellulare dallo zaino della vittima e così sono intervenuti, bloccando prontamente il giovane ladro insieme al suo complice.
Una volta accompagnati presso gli uffici di polizia, i due ragazzi hanno aggredito gli agenti, scatenando una colluttazione. Al termine di quest’ultima gli operatori sono riusciti, finalmente, a riportare la situazione alla calma e ad arrestare i due soggetti.
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