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Napoli, provano a rubare uno smartphone e aggrediscono due agenti: arrestati due giovani

Redazione Napoli · 2 min di lettura
Napoli, provano a rubare uno smartphone e aggrediscono due agenti: arrestati due giovani

I due giovani al momento dell’accompagnamento in commissariato avrebbero aggredito gli agenti, provocando una colluttazione

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Nel pomeriggio di ieri, la Polizia ha arrestato due ragazzi, di cui un 21enne ed un 28enne, per tentato furto con destrezza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato i due seguire con fare sospetto una persona. Poco dopo, i poliziotti hanno visto il 21enne che stava sfilando il cellulare dallo zaino della vittima e così sono intervenuti, bloccando prontamente il giovane ladro insieme al suo complice.

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Una volta accompagnati presso gli uffici di polizia, i due ragazzi hanno aggredito gli agenti, scatenando una colluttazione. Al termine di quest’ultima gli operatori sono riusciti, finalmente, a riportare la situazione alla calma e ad arrestare i due soggetti.

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