Napoli, un lieto epilogo per Daniel: il giovane svedese ritrova la sua famiglia

Daniel ha ritrovato la famiglia dopo settimane trascorse nell’aeroporto di Napoli. Il Comune e l’Ambasciata svedese, con gli assistenti sociali del centro di prima accoglienza, hanno coordinato il ricongiungimento.

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Finalmente Daniel ha ritrovato la sua famiglia. Come reso noto dal Comune di Napoli, infatti, il giovane cittadino svedese, che da diverse settimane “abitava” l’aeroporto di Capodichino, è riuscito a ristabilire i contatti con i propri genitori. Il ricongiungimento è stato possibile grazie al lavoro congiunto degli assistenti sociali, che coordinano il centro di prima accoglienza del Comune di Napoli, e dell'Ambasciata Svedese.

L’ultimo mese trascorso all’aeroporto di Capodichino e il lieto epilogo

Soprannominato il "Chris Martin di Capodichino", per la sua somiglianza con il cantante dei Coldplay, Daniel, si aggirava a Napoli da circa sei mesi e nell'ultimo mese aveva stabilito la sua fissa dimora all'interno del terminal dell’aeroporto di Capodichino. Il 25enne, privo di documenti e denaro, mostrava uno stato confusionale e ricordi molto frammentati, accennando a un presunto pestaggio subito e a un iniziale soggiorno a Roma.

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Il punto di svolta della vicenda è stato la chiusura temporanea dello scalo per alcuni lavori, che ha reso più evidente la sua situazione, portando all'intervento decisivo dei servizi sociali del Comune di Napoli.

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Daniel ha, inoltre, espresso la volontà di fare ritorno in Svezia. Per questo il Comune di Napoli continuerà a lavorare in stretta sinergia con il Consolato e con l'Ambasciata, per favorire l'organizzazione del viaggio e accompagnarlo nel percorso di rientro nel proprio Paese.

I genitori, che non avevano più sue notizie dallo scorso mese di agosto, sono stati, inoltre, informati e rassicurati sulle condizioni di salute del figlio, che nel frattempo ha accettato il supporto proposto dall'amministrazione comunale ed è stato trasferito in una struttura di accoglienza del territorio, dove dispone di una sistemazione temporanea e dell'assistenza necessaria.

Le dichiarazioni dell'assessora Marciani e del console Petrone

"E' un risultato raggiunto grazie al lavoro paziente e costante degli operatori sociali e alla collaborazione dell'Ambasciata e del Consolato svedese”, sottolinea l'assessora alle Politiche Sociali, Giovanili e del Lavoro, Chiara Marciani.

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“Dopo un lungo periodo, durante il quale aveva rifiutato qualsiasi forma di sostegno, Daniel ha deciso di collaborare con i nostri servizi, consentendoci di costruire un percorso di accompagnamento e di riprendere i contatti con la sua famiglia", conclude l'assesora.

"Sono particolarmente felice per l'esito di questa vicenda, resa possibile dalla collaborazione tra istituzioni e dall'impegno di tutte le persone che in questi mesi hanno sostenuto Daniel - ha poi affermato il console onorario di Svezia, Pierluigi Petrone -. Continueremo a lavorare insieme, anche con l'Ambasciata di Svezia a Roma, affinché il giovane possa presto ritrovare serenità e ricongiungersi con i suoi cari ".

Un lieto fine per una vicenda che, nelle ultime settimane, aveva richiamato alla memoria “The Terminal”, il celebre film con Tom Hanks nei panni di Viktor Navorski, un uomo costretto a vivere per mesi nell’aeroporto JFK di New York, impossibilitato a entrare negli Stati Uniti o a tornare nel proprio Paese. E proprio come Viktor, anche Daniel può finalmente lasciarsi alle spalle la sua lunga permanenza in aeroporto e pronunciare le parole che suggellano il finale del film: «Vado a casa».