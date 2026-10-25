Napoli, vende sale da cucina al posto della cocaina a un turista tedesco: denunciato 36enne

Il turista paga 40 euro per una bustina di polvere bianca, ma il narcotest rivela la truffa

Un presunto pusher che si rivela un truffatore. È quanto scoperto dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro durante un servizio di controllo della movida nel cuore della città.

Un 36enne è stato denunciato per truffa dopo aver venduto a un turista tedesco una bustina di polvere bianca, spacciandola per cocaina. In realtà, si trattava di semplice sale da cucina.

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La vendita della falsa cocaina per 40 euro

L'episodio è avvenuto durante la notte, quando i militari, impegnati nei controlli delle zone della movida, hanno notato un uomo che aveva appena ceduto una bustina a un turista tedesco, ricevendo in cambio del denaro. I Carabinieri, in abiti civili, si sono avvicinati e hanno bloccato entrambi per verificare la natura della sostanza.

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Il successivo narcotest ha riservato una sorpresa: la polvere bianca non era cocaina, ma comune sale da cucina. Il turista aveva pagato 40 euro per una quantità di sale che, con la stessa cifra, avrebbe potuto acquistare in decine di chili.

Denunciato per truffa, controlli anche nei locali

Per il 36enne è scattata la denuncia per truffa, mentre il turista tedesco ha scoperto di essere stato raggirato.

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri hanno inoltre sanzionato quattro assuntori di sostanze stupefacenti ed elevato diverse contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.

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Effettuate anche ispezioni in alcune attività commerciali, quattro delle quali sono state sanzionate.