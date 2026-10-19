Otello, l'amore che diventa possesso: dal 21 ottobre al Teatro Diana una tragedia che parla al presente

Al Teatro Diana, Giorgio Pasotti porta in scena una nuova riflessione sull'immortale capolavoro di Shakespeare. Con la drammaturgia di Dacia Maraini e la partecipazione di Giacomo Giorgio, amatissimo protagonista di Mare fuori nel ruolo di Otello. Una storia senza tempo che diventa occasione di confronto con le nuove generazioni sul valore dell'amore, della libertà e del rispetto. «E tu... come sei pallida! E stanca, e muta, e bella, pia creatura nata sotto maligna stella. Fredda come la casta tua vita... e in cielo assorta».

Una storia consegnata all’umanità

«Desdemona! Desdemona!... Ah... morta! Morta! Morta!...». E poi, come un'ultima, disperata sentenza: «Otello fu». Bastano queste parole a restituire tutta la potenza di una tragedia che, a distanza di cinque secoli, continua a scuotere le coscienze. È la storia di Desdemona e Otello, di un amore nato contro i pregiudizi e le convenzioni sociali e finito nel modo più terribile. Una storia che William Shakespeare ha consegnato all'eternità e che oggi torna a parlarci con una forza sorprendente, ricordandoci quanto sia ancora necessario educare all'amore e al rispetto.

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Una storia trasformata in tragedia

Desdemona sceglie Otello liberamente, sfidando le convenzioni del suo tempo e opponendosi persino alla volontà del padre pur di difendere il proprio sentimento. Otello è un uomo valoroso, un comandante coraggioso, ma dietro la forza del guerriero si nasconde un marito incapace di governare le proprie insicurezze. Il dubbio si trasforma in ossessione, la gelosia diventa certezza, l'amore si smarrisce nella convinzione di poter disporre della vita dell'altra persona. E così, quella che avrebbe potuto essere una storia di emancipazione e libertà si trasforma in una tragedia.

Desdemona muore per mano dell'uomo che ama e Otello, sconvolto troppo tardi dalla verità, si toglie a sua volta la vita. È proprio in questa drammatica attualità che si inserisce il senso più profondo dello spettacolo.

Uno spettacolo che invita a riflettere

La vicenda shakespeariana non è soltanto un capolavoro della letteratura, ma uno specchio nel quale siamo ancora costretti a riconoscerci. Le dinamiche di controllo, la possessività e l'incapacità di accettare la libertà dell'altro sono ferite che attraversano il nostro presente e rendono questa storia più vicina che mai. Uno spettacolo che invita a lasciarsi coinvolgere dalla forza della grande drammaturgia e a uscire dalla sala con qualche domanda in più, ma soprattutto con una certezza: l'amore autentico non imprigiona, non controlla e non distrugge. Lascia liberi.