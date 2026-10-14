Napoli, scoperto deposito di droga e armi: arrestata 33enne, sequestrati 20 chili di stupefacenti

A cura della Redazione

Proseguono i servizi straordinari della Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, la polizia ha tratto in arresto una 33enne, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La donna è stata denunciata anche per ricettazione. In particolare, la squadra mobile, ha effettuato un controllo presso l’abitazione della donna, in zona San Giovanni- Barra, dove hanno rinvenuto 19 bustine di marijuana, contanti per 6.300 euro, suddivisi in banconote di vario taglio ed un mazzo di chiavi, risultate poi essere quelle di un altro locale, sempre usato dalla donna arrestata.

Pertanto, i poliziotti, con il supporto di un’Unità Cinofila, hanno controllato il locale in questione, dove hanno rinvenuto una pistola Glock calibro 9x21, risultata essere rubata, e poi, circa 200 cartucce di vario calibro, numerosissime buste contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 12 kg, circa 8 kg di hashish, circa 100 grammi tra cocaina e metanfetamina, 5 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.