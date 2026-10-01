Napoli, Premio Medical Care 2026: riconoscimento ai medici in prima linea

La Medical Care annuncia l'edizione 2026 del Premio Medical Care, realizzato con il patrocinio morale del Consiglio Regionale della Campania e del Comune di Napoli.

L'evento si terrà il 30 ottobre alle ore 18:30 presso lo Space Cinema di Fuorigrotta. La serata sarà dedicata ai Medici che si sono distinti per impegno, competenza e servizio alla comunità, rappresentando un punto di riferimento durante le fasi più delicate dell'emergenza sanitaria.

La proiezione de “Gli Angeli Silenziosi - La Rinascita”

Nel corso dell'appuntamento sarà proiettato il film "Gli Angeli Silenziosi - La Rinascita", un mediometraggio di genere fiction che mette in luce il lavoro dei professionisti sanitari impegnati in prima linea, con la partecipazione di Martina Caso, Rossella lanniello e Fabio Brescia. Tra gli altri anche Giovanni Caso e Gianfranco lervolino, metre la regia è affidata Jean Luc-Servino.

La partecipazione straordinaria di Manuela Arcuri

La cerimonia vedrà la partecipazione straordinaria di Manuela Arcuri, presente per accompagnare la proiezione e la premiazione dei Medici. Sono attese autorità politiche, militari e religiose, a conferma del carattere istituzionale dell'iniziativa e dell'attenzione pubblica verso il tema della valorizzazione del personale sanitario.

Un riconoscimento al merito professionale

L'evento si conferma un appuntamento di riferimento nel panorama regionale, con l'obiettivo di promuovere cultura, responsabilità civica e riconoscimento del merito professionale.