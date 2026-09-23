Napoli, vecchi rancori familiari sfociano in una rissa: sette persone denunciate

A cura della Redazione

Un pomeriggio di violenza si è consumato ieri in via Andrea Doria, a Napoli, dove vecchi rancori tra due nuclei familiari sarebbero sfociati in una violenta colluttazione. Il bilancio è di un uomo di 45 anni trasportato in ospedale e sette persone denunciate per rissa.

Intorno alle 17.45, la Centrale operativa dei Carabinieri ha ricevuto la segnalazione di una lite in corso tra diverse persone, all’altezza dei civici 40, 42 e 44. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Napoli Fuorigrotta e del Nucleo operativo della Compagnia di Napoli Bagnoli, trovandosi davanti a una trentina di persone.

Il 45enne trovato con il volto coperto di sangue

L’attenzione dei militari si è concentrata immediatamente su un 45enne con il capo e gli indumenti completamente intrisi di sangue. Le sue condizioni sono apparse inizialmente gravi e hanno reso necessario l’intervento urgente del 118. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Dopo le prime cure ricevute sul posto, l’uomo è stato trasferito all’ospedale San Paolo di Napoli. Nel frattempo, i Carabinieri hanno identificato le persone presenti, compresi i clienti di un negozio di sigarette elettroniche, unici testimoni estranei ai due gruppi coinvolti.

Una relazione finita all’origine dei contrasti

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’episodio avrebbe origine da una vicenda sentimentale risalente a molti anni fa. Un 29enne e una 21enne, entrambi napoletani, avevano avuto una relazione quando erano molto giovani. Successivamente, la ragazza aveva iniziato un nuovo rapporto con un 25enne, dal quale era nata una figlia.

Tra le rispettive famiglie sarebbe rimasto un rancore mai sopito. La tensione è riesplosa quando la 21enne, in sella a una moto insieme al nuovo compagno, avrebbe incontrato l’ex fidanzato proprio in via Andrea Doria. Dopo un acceso diverbio, la coppia si sarebbe inizialmente allontanata temendo un’aggressione.

La vicenda, però, non si è conclusa lì.

Via Andrea Doria trasformata in un ring

Poco dopo sono arrivati sul posto altri componenti delle due famiglie e il confronto è degenerato in una vera e propria rissa.

Da una parte si trovavano un uomo di 52 anni con i suoi due figli, il 29enne coinvolto nella precedente relazione e un 21enne. Dall’altra il 45enne successivamente trasportato in ospedale, la moglie coetanea, la suocera di 58 anni e la giovane di 21 anni.

Durante lo scontro, il 45enne sarebbe stato raggiunto da ripetuti colpi inferti con un bastone metallico. Anche la moglie avrebbe riportato un pugno all’occhio destro, che sarebbe stato sferrato dal 29enne. Quest’ultimo e il fratello 21enne hanno a loro volta riportato lesioni ed escoriazioni.

La 58enne e la 21enne si sono poi allontanate per raggiungere l’ospedale.

Sequestrati due bastoni

Per ristabilire l’ordine pubblico è stato necessario anche l’intervento del Nucleo Carabinieri Radiomobile – Sezione Motociclisti.

Le successive verifiche hanno accertato l’assenza di sistemi pubblici di videosorveglianza in grado di riprendere la scena. Le telecamere interne al negozio di sigarette elettroniche, nel quale una delle famiglie si era rifugiata durante gli scontri, non inquadravano invece la strada.

All’interno dell’attività commerciale i militari hanno rinvenuto e sequestrato due bastoni, uno di legno e uno di metallo, ritenuti verosimilmente utilizzati durante la colluttazione.

Sette persone denunciate

Gli accertamenti proseguono attraverso l’acquisizione dei referti medici e la ricostruzione completa della dinamica. Al momento sette persone sono state denunciate per rissa.