Napoli, controlli a tappeto a piazza Garibaldi: quattro arresti e 34 stranieri irregolari

A cura della Redazione

Servizi straordinari della Polizia di Stato a piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe. Nel corso della settimana la Questura di Napoli ha intensificato i controlli con l’obiettivo di contrastare il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e i reati predatori.

In campo circa 200 agenti

L’operazione ha visto impegnati circa 200 operatori della Polizia di Stato, appartenenti alla Squadra Mobile, all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, all’Ufficio Immigrazione e ai Commissariati Vasto-Arenaccia, Vicaria-Mercato, Scampia, Secondigliano, Arenella, Vomero, Posillipo, Ponticelli e Poggioreale.

Ai controlli hanno collaborato anche il Reparto Prevenzione Crimine Campania e il Reparto Mobile. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Identificate 150 persone, 34 irregolari

Nel corso dei servizi sono stati identificati circa 150 soggetti, 34 dei quali risultati irregolari sul territorio nazionale.

Per uno è stato disposto l’accompagnamento presso un CPR, mentre due minori sono stati affidati a una comunità. Per altre nove persone è stato disposto l’accompagnamento alla frontiera, provvedimento che dovrà essere sottoposto alla convalida dell’autorità giudiziaria.

Nei confronti di altri due soggetti è stato emesso un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.

Ricercato per omicidio individuato durante i controlli

Tra le persone controllate, gli agenti hanno individuato anche un soggetto destinatario di un mandato di arresto internazionale per un omicidio commesso in Italia nel 2010.

Quattro arresti tra droga, evasione e furto

Il bilancio dell’operazione comprende inoltre quattro arresti. Una 21enne è stata arrestata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina. Per gli stessi reati è stata denunciata una minorenne.

In manette anche un 51enne, già noto alle forze dell’ordine, per evasione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione e furto con destrezza.

Arrestato inoltre un 31enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e un 32enne per evasione e false generalità a pubblico ufficiale.