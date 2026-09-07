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Napoli, Polizia di Stato: sei nuovi funzionari per rafforzare Questura e Reparto Mobile

Napoli, Polizia di Stato: sei nuovi funzionari per rafforzare Questura e Reparto Mobile

Tre assegnazioni alla Questura e altrettante al IV Reparto Mobile. I nuovi dirigenti provengono da uffici e commissariati di diverse città italiane.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Nuovi arrivi nella Polizia di Stato a Napoli. Nell’ambito del piano di riorganizzazione e potenziamento degli uffici, sono stati assegnati sei funzionari, tre dei quali destinati alla Questura e gli altri al IV Reparto Mobile.

Tre nuovi funzionari alla Questura di Napoli

Alla Questura di Napoli arrivano il vice questore aggiunto Paolo Maisto, proveniente dal Commissariato di Casal di Principe, in provincia di Caserta, e il vice questore aggiunto Marco Nottebella, precedentemente in servizio alla Questura di Arezzo.

Completa i nuovi ingressi il commissario capo Angela Sangeniti, proveniente dalla Questura di Piacenza.

Le assegnazioni rientrano nel programma finalizzato a rafforzare e riorganizzare gli uffici della Polizia di Stato nel capoluogo campano.

Nuovi arrivi anche al IV Reparto Mobile

Altri tre funzionari sono stati destinati al IV Reparto Mobile di Napoli.

Si tratta del commissario capo Giuseppe Maruggi, proveniente dall’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e del commissario capo Pierluigi Matteo Baldino, proveniente dalla Questura di Roma.

A loro si aggiungerà, a partire dal 17 novembre, il commissario capo Fabio Formisano, attualmente proveniente dal Commissariato di Telese, in provincia di Benevento.

Con i nuovi innesti prosegue dunque il rafforzamento degli organici della Polizia di Stato a Napoli, sia sul fronte delle attività della Questura sia per quelle affidate al Reparto Mobile.

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