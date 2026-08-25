Napoli, fugge dalla polizia in scooter e si schianta contro un palo: 17enne in pericolo di vita

A cura della Redazione

È ricoverato in pericolo di vita all’ospedale Cardarelli di Napoli il 17enne rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato con lo scooter durante una fuga dalla polizia.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri nella zona di Bagnoli. Gli agenti del Commissariato Bagnoli, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato e fermato tre giovani che si trovavano a bordo di due scooter in via Scarfoglio, nei pressi di un distributore di carburanti.

Alla vista dei poliziotti, uno dei conducenti ha improvvisamente accelerato, dandosi alla fuga. Gli agenti si sono messi sulle sue tracce e sono riusciti a raggiungerlo in via Antignana, nei pressi di un ristorante.

Quando i poliziotti sono scesi dall'auto di servizio per procedere al controllo, il giovane è però riuscito nuovamente ad allontanarsi in sella allo scooter, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce.

Sono così scattate le ricerche nella zona. Poco dopo gli agenti lo hanno trovato riverso a terra e ferito, accanto al mezzo.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, durante la fuga il 17enne avrebbe perso il controllo dello scooter, urtando prima un palo dell'illuminazione pubblica e terminando poi la corsa contro il muro di cinta di una concessionaria. Dagli accertamenti è inoltre emerso che viaggiava senza casco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo e lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale Cardarelli.

Il 17enne è stato ricoverato in codice rosso, con prognosi riservata e in pericolo di vita.