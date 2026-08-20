YMA-latte

Bar chiuso nei pressi di Poggioreale: offriva servizi vari senza autorizzazione

Bar chiuso nei pressi di Poggioreale: offriva servizi vari senza autorizzazione

Tra questi anche il deposito di telefonini per i familiari dei detenuti

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Un bar a pochi passi dal carcere di Poggioreale a Napoli, con un'offerta di servizi vari: spedizione e pesatura pacchi “per detenuti”, storage di zaini e borse per i parenti prima dei colloqui e, tra i servizi più remunerativi, il deposito dei cellulari.

Durante i colloqui non è possibile introdurre telefonini o smartphone e il bar offriva tariffe popolari per curarne la custodia. Pochi euro ma gli introiti erano garantiti dai grandi numeri.cSpecie il mercoledì, giorno di colloqui e maggiore afflusso di clienti.

All’offerta multiservizi, ampiamente pubblicizzata sui social, si affiancava anche la somministrazione di bevande e alimenti. Anche questa illegale.

Secondo quanto documentato dai Carabinieri della Compagnia di Poggioreale, i locali sarebbero adibiti a uso abitativo e priva di autorizzazioni per ospitare attività commerciali.

Il bar è stato chiuso, oltre 7mila euro il conto delle sanzioni notificate.

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE