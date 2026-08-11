Napoli, droga “griffata” con l'anime Naruto: pusher incensurato arrestato a Capodimonte

Un nome preso da una celebre serie anime giapponese per rendere la droga più riconoscibile e, probabilmente, più accattivante agli occhi dei giovani. È uno degli aspetti emersi durante un'operazione dei carabinieri della Stazione di Napoli Capodimonte, culminata nell'arresto di un 32enne incensurato del posto.
Sono da poco passate le 22 quando i militari, impegnati nei controlli serali e notturni anche per contrastare episodi di disturbo alla quiete pubblica nelle aree verdi della zona, percorrono via Nicolardi.
La loro attenzione viene attirata da una Renault Clio bianca con tre persone a bordo. Alla guida c'è il 32enne, mentre con lui viaggiano altri due uomini di 30 anni. Tutti sono incensurati e residenti nella zona.
La droga nascosta sotto il sedile
I tre spiegano ai carabinieri di essere semplicemente in giro per una passeggiata, ma i militari decidono di approfondire il controllo.
Sotto il sedile del conducente vengono trovate quattro buste contenenti complessivamente oltre 30 grammi di hashish e più di 10 grammi di marijuana. Su una delle confezioni compare un nome: “ALESSIO”.
Per il 32enne scattano ulteriori accertamenti. Una volta condotto in caserma, i carabinieri scoprono che nasconde negli slip altri 50 grammi di hashish.
È proprio sul panetto sequestrato che compare una scritta particolare: “AKATSUKI HASH”.
Il richiamo alla serie anime Naruto
Il riferimento sarebbe agli Akatsuki, il gruppo criminale presente nella popolare serie manga e anime Naruto.
Secondo l'ipotesi degli investigatori, utilizzare nomi e simboli appartenenti all'immaginario delle serie giapponesi potrebbe rappresentare una sorta di “merchandising” dello stupefacente, pensato per caratterizzare il prodotto e renderlo maggiormente riconoscibile tra una clientela giovane.
Gli accertamenti proseguono quindi nell'abitazione del 32enne.
Altri panetti nella cameretta
Durante la perquisizione domiciliare i militari trovano, all'interno di una scatola sistemata nella scrivania della camera da letto, altri sei panetti di hashish per quasi 90 grammi e due bustine contenenti complessivamente circa 35 grammi di marijuana.
Nel corso delle operazioni, l'iPhone 17 del 32enne squilla ripetutamente. Sul display compare ancora una volta il nome “ALESSIO”, lo stesso riportato sulla confezione rinvenuta sotto il sedile dell'auto. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi del destinatario di quella busta.
Al termine dell'operazione sono stati sequestrati lo smartphone, materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e 360 euro in contanti.
Il 32enne è stato arrestato per droga, mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri sull'attività di spaccio e sui possibili destinatari delle sostanze sequestrate.