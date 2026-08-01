Nasce a Napoli l'Accademia Studi Giuseppe Toniolo: cultura, legalità e dottrina sociale della Chiesa

A cura della Redazione

In una realtà, quale quella contemporanea, in cui sembra che si siano smarriti i principi fondamentali della convivenza civile, l’Associazione “Accademia Studi Giuseppe Toniolo APS” cerca di offrire un orientamento per tutti coloro che intendono operare nel campo culturale e sociale, fondando la loro azione sui perenni principi dell’etica sociale cristiana, ribaditi dai Sommi Pontefici.

A tal fine si è ritenuto opportuno riandare alle radici del pensiero sociale cattolico, cercando di illustrare e far conoscere il pensiero degli economisti e dei sociologi cattolici, in particolare Giuseppe Toniolo e i principi delle Dottrina sociale della Chiesa.

Giuseppe Toniolo (Treviso 7 marzo 1845- Pisa 7 ottobre 1918), le sue spoglie riposano nel Duomo di Pieve di Soligo (TV), è stato un insigne economista, sociologo e accademico italiano, proclamato Beato il 29 aprile 2012 da Benedetto XVI. Figura chiave del movimento cattolico, ha promosso un modello economico ispirato alla dottrina sociale cristiana, fondato sulla dignità umana, la sussidiarietà e la giustizia sociale, fondando le Settimane Sociali. Il Toniolo è considerato la figura di maggiore rilievo in tale campo e Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo emerito di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, Presidente onorario e Presidente del Collegio di Indirizzo dell’“Accademia Studi Giuseppe Toniolo APS”, è uno dei maggiori esperti del pensiero dell’economista e sociologo veneto. Di fronte ad una società e ad un’economia spersonalizzate occorre cercare di ricostituire i fondamenti di una società organica che deve ispirarsi ai principi dell’etica sociale cristiana, incentrata sul valore primario della persona umana.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è nata l’Associazione “Accademia Studi Giuseppe Toniolo APS”, con sede a Napoli presso la Basilica Santuario “Incoronata Madre del Buon Consiglio” Capodimonte che si propone di svolgere un’intensa attività socioculturale basata, tra l’altro, sull’approfondimento e sulla diffusione della Dottrina sociale della Chiesa, del pensiero di Giuseppe Toniolo e di altri economisti, sociologi e pensatori cattolici che offrono spunti e proposte interessanti per cercare di risolvere i problemi socioeconomici della realtà contemporanea.

L’Assemblea dei soci fondatori ha eletto il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026-2029 così composto: Mons. Nicola Longobardo, Presidente; Carola Barbato e Michele Sanfilippo, Vicepresidenti; Francesco Manca, Segretario Generale; Mariano Sommella, Tesoriere; Stefania Brancaccio e Biagio Mataluni, Consiglieri. Sono stati eletti anche i componenti del Collegio dei Probiviri nelle persone di: Aldo Bova (Presidente), Teresa Cerciello e Francesco Di Ruocco (componenti) e dell’Organo di Controllo composto da: Valerio Azzi (Presidente), Luigi Ferraro e Claudio Petrazzani (componenti).

Per una maggiore presenza sul territorio nazionale, l’“Accademia Studi Giuseppe Toniolo APS” è strutturata in sezioni locali e regionali. Saranno organizzati incontri, seminari anche per promuovere la Legalità e la Pace con parole che evocano dialogo e assenza di conflitti. Concetti chiave questi che includono rispetto, fratellanza, giustizia, comprensione e dialogo.

La Pace si costruisce attraverso la pazienza, il perdono e l'impegno quotidiano verso l'uguaglianza e l'accoglienza, verso una Giustizia sociale per una società migliore dove al centro c’è la Persona. Sarà organizzato anche il Premio Giuseppe Toniolo, rivolto agli alunni delle scuole secondarie superiori e agli studenti delle Università italiane. Con queste ed altre iniziative l’“Accademia Studi Giuseppe Toniolo APS” intende, inoltre, rispondere agli appelli per un rinnovato impegno dei cattolici nella società, promuovendo la formazione di una nuova classe dirigente ispirata ai valori cristiani, capace di “partecipare attivamente alla vita pubblica, agendo in modo coerente con gli insegnamenti della Dottrina sociale della Chiesa”.