Napoli – Teatro Augusteo, presentata la stagione 2026-27: offerta che coniuga tradizione, musical e comicità d'autore

Il sipario è pronto ad alzarsi su una nuova stagione che promette emozioni, grandi interpreti e spettacoli destinati a lasciare il segno. Il Teatro Augusteo presenta ufficialmente il cartellone 2026-2027. La storica sala di piazzetta Duca d'Aosta propone una stagione costruita con equilibrio e ambizione: undici spettacoli in abbonamento, un evento speciale riservato agli abbonati e due produzioni opzionali che arricchiscono un programma capace di abbracciare musical, commedia, teatro d'autore e grande tradizione napoletana.

L'apertura, dal 25 al 27 settembre, sarà affidata a "Bentornata Piedigrotta", omaggio musicale firmato dal maestro Leonardo Ippolito, un viaggio tra melodie e atmosfere che raccontano l'anima più autentica della città. Tra gli appuntamenti più attesi spicca il ritorno del celebre musical "Aggiungi un posto a tavola", in scena dal 6 al 15 novembre con Lorella Cuccarini, uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. A seguire, dal 20 al 29 novembre, Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza porteranno sul palco la brillante comicità de "La valigia sul letto". Grande attesa anche per il ritorno di "C'era una volta... Scugnizzi", in programma dal 18 dicembre al 10 gennaio tra gli spettacoli opzionali. Il capolavoro di Claudio Mattone continua a emozionare il pubblico con una storia che, a distanza di anni, conserva intatta la propria forza narrativa.

Il 2027 si aprirà con Carlo Buccirosso, protagonista de "L'esorcismo di Don Tonino", mentre Gianfranco Gallo interpreterà "Un turco per forza", rilettura moderna dell'universo teatrale di Eduardo Scarpetta. Il palcoscenico dell'Augusteo accoglierà poi il fascino di Serena Autieri, protagonista dal 26 febbraio al 7 marzo, seguita dall'energia travolgente di Peppe lodice, che tornerà a conquistare il pubblico con il suo irriverente "Il solito napoletano". Tra le produzioni opzionali trova spazio anche il musical "Cantando sotto la pioggia", con Martina Stella, mentre la Nuova Compagnia Politeama riporterà in scena "O Scarfalietto", uno dei capisaldi della comicità classica napoletana. Gran finale, dal 30 aprile al 9 maggio, con Paolo Caiazzo e Ciro Ceruti, pronti a riportare in teatro, dopo vent'anni, gli amatissimi personaggi della sitcom "Chiacchiere e Distintivo", in un'operazione che unisce nostalgia e nuove risate.

Accanto alla stagione teatrale, l'Augusteo conferma la propria vocazione di centro culturale aperto ai grandi eventi. Il calendario dei fuori abbonamento vedrà protagonisti artisti del calibro di Vinicio Capossela, Francesco Renga e Fiorella Mannoia, oltre agli incontri con Corrado Augias e Paolo Crepet, appuntamenti che arricchiscono ulteriormente una proposta culturale di alto livello. Un cartellone che racconta la volontà di coniugare memoria e contemporaneità, grandi classici e nuove produzioni, offrendo al pubblico una stagione che punta sulla qualità, sulla varietà e sulla forza di un teatro che continua a essere uno dei simboli della vita culturale di Napoli.