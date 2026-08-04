Al Maschio Angioino un omaggio teatrale a Giancarlo Siani, a quarant'anni dal suo assassinio

A cura della Redazione

Venerdì 7 agosto, nella suggestiva cornice del Maschio Angioino a Napoli, nell'ambito della rassegna Estate a Napoli, promossa e sostenuta dal Comune di Napoli, debutta "Il coraggio della verità", spettacolo scritto da Giovanni Taranto e diretto da Annamaria Russo.

Sul palco Peppe Miale, Alfredo Mundo, Vincenzo D'Ambrosio e Sabrina Bruno; i contributi video sono affidati a Paolo Cresta e Simone Esposito. Le musiche originali sono di Marco Zurzolo, la scenografia è di Martina Gallo, il disegno luci di Giovanni Sbarra.

In scena, a portare concretamente la presenza di Giancarlo, la sua vera macchina da scrivere: la Lexikon 80 che vide al lavoro su centinaia di articoli il giovane giornalista che scelse di raccontare con rigore e libertà i rapporti tra criminalità organizzata, politica e territorio.

Lo spettacolo, scritto da Giovanni Taranto, collega e amico di Giancarlo Siani, col quale condivise alcuni anni di cronaca sul medesimo territorio, nasce sotto l’egida dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Più che una ricostruzione biografica, Il coraggio della verità è una riflessione sul significato della memoria e sul valore della scelta. Evita ogni forma di celebrazione retorica per restituire Giancarlo Siani nella sua dimensione più autentica: quella di un giovane giornalista che ha scelto di raccontare la realtà senza arretrare davanti alla paura.

La drammaturgia si sviluppa attraverso un dispositivo metateatrale: racconta la nascita stessa di uno spettacolo dedicato a Siani. Al centro della scena si incontrano tre generazioni. Un giornalista, amico di Giancarlo, custode di una memoria ancora viva e dolorosa; un giovane autore e una giovane attrice, che si interrogano su come sia possibile raccontare oggi una storia tanto conosciuta senza tradirne la verità, senza trasformarla in un'icona distante.

Dal dialogo tra queste voci emerge una domanda che attraversa il tempo: come si trasmette il coraggio? Non attraverso la celebrazione, ma attraverso il dubbio, l'ascolto e la responsabilità. I ricordi affiorano per frammenti, immagini, dettagli quotidiani che restituiscono Siani come uomo, collega e amico, prima ancora che simbolo.

La regia di Annamaria Russo sceglie la sottrazione. La scena diventa un laboratorio della memoria in cui parole, silenzi e musica costruiscono un racconto essenziale e profondamente umano. La verità non viene proclamata: prende forma davanti agli occhi dello spettatore, nel confronto tra chi ha vissuto quella stagione e chi ne raccoglie oggi il testimone.

Le musiche originali di Marco Zurzolo attraversano lo spettacolo come una voce ulteriore, capace di dare respiro emotivo al racconto e di restituire Napoli nella sua identità più profonda: città ferita, ma capace di custodire la memoria e trasformarla in coscienza civile.

A quarant'anni dall'omicidio di Giancarlo Siani, Il coraggio della verità vuole essere un atto di memoria viva. Uno spettacolo che non guarda soltanto al passato, ma interpella il presente e invita il pubblico a riflettere sul prezzo della libertà di informazione, sul valore dell'impegno civile e la necessità, oggi come allora, di scegliere da che parte stare.