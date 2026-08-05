Dodicenne accoltellato dopo una lite a Ponticelli: ferito all'addome da un 13enne

A cura della Redazione

Un ragazzo di 12 anni è rimasto ferito con due coltellate all'addome al termine di una lite avvenuta nel rione Conocal, a Ponticelli. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Villa Betania, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il dodicenne avrebbe avuto un violento alterco con un coetaneo. L'episodio si sarebbe verificato in via del Flauto Magico, ma la dinamica dei fatti è ancora tutta da chiarire.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ponticelli, che hanno avviato le indagini e ricotruita l'esatta successione degli eventi. Ad accoltellare il 12enne è stato un 13enne, non imputabile e pertanto verrà solo segnalato.

Arrestato un 32enne durante il sopralluogo

Nel corso delle attività investigative, i militari della Compagnia di Napoli Poggioreale hanno arrestato anche un 32enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti.

All'arrivo della pattuglia in via del Flauto Magico, un gruppo di persone si è allontanato rapidamente, insospettendo i carabinieri. Il 32enne è stato fermato e trovato in possesso di una dose di hashish.

La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare altri 50 grammi della stessa sostanza, facendo scattare l'arresto.

Allo stato non risultano elementi che colleghino direttamente i due episodi, avvenuti nello stesso contesto territoriale.