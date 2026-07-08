Ruba la mitra dal busto di San Gennaro nel Duomo di Napoli: arrestato un 43enne

A cura della Redazione

Ha raggiunto uno degli altari del Duomo di Napoli, si è avvicinato al busto di San Gennaro e ha staccato la preziosa mitra che ne ornava il capo. Il tentativo di furto è però durato pochi minuti: un uomo di 43 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza.

L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi all'interno della cattedrale partenopea. Secondo la ricostruzione, il 43enne, cittadino extracomunitario, è entrato nel Duomo e si è diretto verso uno degli altari dove è custodito un busto del patrono di Napoli. Dopo aver afferrato il copricapo vescovile, si è allontanato cercando di far perdere le proprie tracce.

Ad accorgersi del furto è stato il custode della cattedrale, che ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112.

La Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha ricostruito in tempo reale gli spostamenti dell'uomo attraverso le immagini delle telecamere installate all'esterno del sagrato e ha fornito le indicazioni via radio a una pattuglia dell'Esercito impegnata nei servizi di vigilanza.

I militari dell'Esercito hanno così intercettato e bloccato il sospettato. Poco dopo sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno recuperato la mitra e arrestato il 43enne.

L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di tentato furto aggravato ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida.