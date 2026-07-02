Teatro Diana, cartellone da applausi: Salemme, Siani, Fiorello, Ozpetek e Serena Rossi protagonisti

Presentata la nuova stagione del Teatro Diana nel cuore del Vomero a Napoli. Sedici appuntamenti, produzioni esclusive e un cartellone che celebra la grande tradizione teatrale italiana senza rinunciare all'innovazione. Appuntamenti fissati per emozionare, sorprendere e confermare il ruolo del Teatro Diana come uno dei templi della cultura italiana. Il sipario della storica sala collinare si alzerà il 2 ottobre, inaugurando il cartellone 2026-2027, un percorso artistico che intreccia teatro, musica, cinema e grandi produzioni, affidato ai nomi più prestigiosi del panorama nazionale.

Ad aprire la stagione sarà una delle artiste più amate dal pubblico italiano: Serena Rossi, per la prima volta sul palcoscenico del Diana, porterà in scena "SereNata a Napoli", spettacolo musicale che rappresenta un intenso omaggio alla città e alla sua straordinaria tradizione musicale. Una stagione che alterna grandi classici, nuove produzioni e interpreti capaci di parlare a pubblici di ogni generazione, confermando la filosofia che da quasi un secolo accompagna il teatro del Vomero. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano due autentici beniamini del pubblico. Vincenzo Salemme celebrerà i suoi cinquant'anni di carriera riportando in scena il suo intramontabile successo "...E fuori nevica", completamente rinnovato nel cast, mentre Alessandro Siani, nel periodo delle festività natalizie, presenterà il nuovo spettacolo "Viva Voce", destinato ancora una volta a registrare il tutto esaurito.

Ampio spazio anche al teatro d'autore. Giorgio Pasotti firmerà la regia e interpreterà "Otello", nella riscrittura di Dacia Maraini, affiancato da Giacomo Giorgio nel ruolo del protagonista. Tra le novità della stagione figura anche "Ruoli secondari", la nuova commedia di Ferzan Özpetek, mentre Sergio Rubini porterà sul palco "I Fratelli De Filippo", adattamento teatrale dell'omonimo film di successo, condividendo la scena con Susy Del Giudice e Marianna Fontana. Grande curiosità accompagna anche "Educazione sentimentale", produzione del Teatro Diana scritta e diretta da Ivan Cotroneo e interpretata da Giuseppe Fiorello. Lo spettacolo, che debutterà al Festival dei Due Mondi di Spoleto, affronta con intelligenza e profondità il delicato tema dell'educazione sentimentale e del rispetto della donna, alternando ironia e riflessione in una narrazione che si rivela, nel finale, un forte atto di denuncia contro gli stereotipi di genere.

Il programma proseguirà con la tragicommedia "Donne da buttare", interpretata da Rosalia Porcaro, mentre Silvio Orlando sarà protagonista de "Il berretto a sonagli", uno dei capolavori assoluti di Luigi Pirandello. Particolarmente significativo sarà l'omaggio dedicato a Luca De Filippo, a dieci anni dalla sua scomparsa. Il pubblico potrà assistere a “Non ti pago" di Eduardo De Filippo, con Carolina Rosi e Salvo Ficarra, scelto per interpretare il celebre Ferdinando Quagliuolo in una produzione che unisce memoria e innovazione. La stagione si concluderà con due spettacoli ispirati a grandi successi cinematografici: "Notte prima degli esami", adattato e diretto da Fausto Brizzi, e "Mixed by Erry", scritto da Marcello Cotugno e Irene Alison, con Francesco Di Leva, capace di raccontare una delle storie più incredibili della Napoli degli anni Ottanta.

Non mancheranno, infine, le serate evento, pensate per arricchire ulteriormente una programmazione già di altissimo livello. Il 16 novembre Luca Bizzarri presenterà "Non hanno un amico dubbio", spettacolo nato dall'omonimo podcast e dal libro divenuti autentici fenomeni culturali. L'8 marzo, invece, il Teatro Diana renderà omaggio a Nino Taranto, nel centocinquantesimo anniversario della nascita, con una serata speciale affidata alla direzione artistica di Federico Vacalebre. Il nuovo cartellone conferma il Teatro Diana come uno dei più prestigiosi palcoscenici italiani, capace di coniugare tradizione e contemporaneità, qualità artistica e attenzione al pubblico. Una stagione destinata a regalare emozioni, riflessioni e applausi, riaffermando il ruolo centrale del teatro nella vita culturale di Napoli.