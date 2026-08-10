Beagle vaga sulla Tangenziale di Napoli, salvato dalla Polizia Stradale

A cura della Redazione

Momenti di apprensione sulla Tangenziale di Napoli, dove un cane di razza beagle è stato trovato mentre vagava in evidente stato di agitazione all'interno di una piazzola di sosta, con il rischio di raggiungere la carreggiata e mettere in pericolo sé stesso e gli automobilisti in transito.

Ad accorgersi della presenza dell'animale sono stati gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta, che sono intervenuti riuscendo ad avvicinare il cane e a metterlo in sicurezza.

Subito dopo, attraverso il Centro Operativo Autostradale di Napoli, è stata attivata la procedura prevista per affidare l'animale a una ditta specializzata nel recupero e nella custodia.

Le successive verifiche hanno però riservato una sorpresa: il beagle era privo del microchip identificativo. Non è stato quindi possibile risalire al proprietario e chiarire come il cane sia finito sulla Tangenziale.

L'intervento tempestivo degli agenti ha evitato che l'animale potesse raggiungere le corsie di marcia, scongiurando possibili conseguenze per la sicurezza della circolazione.