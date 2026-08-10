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Beagle vaga sulla Tangenziale di Napoli, salvato dalla Polizia Stradale

Beagle vaga sulla Tangenziale di Napoli, salvato dalla Polizia Stradale

Il cane, trovato in stato di agitazione in una piazzola di sosta, era privo di microchip

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Momenti di apprensione sulla Tangenziale di Napoli, dove un cane di razza beagle è stato trovato mentre vagava in evidente stato di agitazione all'interno di una piazzola di sosta, con il rischio di raggiungere la carreggiata e mettere in pericolo sé stesso e gli automobilisti in transito.

Ad accorgersi della presenza dell'animale sono stati gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta, che sono intervenuti riuscendo ad avvicinare il cane e a metterlo in sicurezza.

Subito dopo, attraverso il Centro Operativo Autostradale di Napoli, è stata attivata la procedura prevista per affidare l'animale a una ditta specializzata nel recupero e nella custodia.

Le successive verifiche hanno però riservato una sorpresa: il beagle era privo del microchip identificativo. Non è stato quindi possibile risalire al proprietario e chiarire come il cane sia finito sulla Tangenziale.

L'intervento tempestivo degli agenti ha evitato che l'animale potesse raggiungere le corsie di marcia, scongiurando possibili conseguenze per la sicurezza della circolazione.

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