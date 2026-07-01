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Napoli, bimba di 2 anni positiva al THC: ricoverata al Santobono, non è in pericolo di vita

Napoli, bimba di 2 anni positiva al THC: ricoverata al Santobono, non è in pericolo di vita

La piccola era accompagnata dalla madre e dal fratellastro quindicenne. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni e ai servizi sociali.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Una bambina di appena 2 anni è risultata positiva al THC, il principale principio attivo della cannabis, dopo essere stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Santobono di Napoli dalla madre, una 33enne, e dal fratellastro di 15 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Vomero per ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il ragazzo sarebbe un assuntore occasionale di sostanze stupefacenti e la bambina avrebbe ingerito accidentalmente una piccolissima quantità di cannabis.

La piccola è stata trattenuta in osservazione dai sanitari ma, secondo quanto emerso, non è in pericolo di vita.

L'episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali, che valuteranno la situazione nell'ambito delle rispettive competenze. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

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