Napoli, sequestrati 113 chili di cocaina nascosti in un'autocisterna: arrestato il conducente

A cura della Redazione

Maxi sequestro di cocaina a Napoli. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno intercettato e sequestrato 113 chilogrammi di cocaina nascosti all'interno di un'autocisterna in transito sulla Strada Statale 162, all'altezza dell'uscita del Centro Direzionale. Arrestato in flagranza di reato il conducente del mezzo, un cittadino lituano proveniente dal Nord Italia, con l'accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L'operazione è stata condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli nell'ambito dei controlli sul trasporto delle merci su strada. I finanzieri hanno fermato un'autocisterna destinata al trasporto di prodotti alimentari che, a un primo controllo, risultava completamente vuota. Un'anomalia che, insieme al comportamento particolarmente agitato dell'autista, ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti.

L'ispezione ha permesso di individuare alcune intercapedini nascoste nella parte superiore della cisterna. Con il supporto dei Vigili del Fuoco, intervenuti per forzare l'apertura, è stato scoperto un doppiofondo esteso per tutta la lunghezza del serbatoio, all'interno del quale erano occultati 103 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 113 chilogrammi.

Secondo le stime degli investigatori, il carico era destinato alle principali piazze di spaccio dell'area napoletana e, una volta immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti per circa 7 milioni di euro, alimentando gli interessi economici della criminalità organizzata.

Al termine dell'operazione, la droga e l'autocisterna sono state poste sotto sequestro, mentre il conducente è stato arrestato e trasferito nel carcere di Napoli-Poggioreale, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.