YMA-latte

Sparatoria San Giovanni a Teduccio: fermato dalla Polizia il presunto autore del triplice tentato omicidio

Sparatoria San Giovanni a Teduccio: fermato dalla Polizia il presunto autore del triplice tentato omicidio

Dopo una lite degenerata in violenza, un uomo è stato rintracciato e fermato dalla Polizia a Napoli

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Nella serata del 16 giugno 2026, in via Vigliena, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, si è verificato un grave episodio di violenza culminato in una sparatoria.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, al termine di una lite, un uomo avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco, ferendo tre persone. L’episodio è stato qualificato come triplice tentato omicidio.

A seguito del fatto, il presunto responsabile si è dato alla fuga, rendendosi irreperibile. Le immediate attività investigative condotte dalla Polizia di Stato, attraverso la Squadra Mobile di Napoli, hanno permesso di rintracciare l’uomo nei giorni successivi.

In data 18 giugno, gli agenti hanno eseguito il fermo di polizia giudiziaria nei suoi confronti. Il soggetto risulta avere precedenti di polizia.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Poggioreale “Giuseppe Salvia”, a Napoli.

Il fermo, richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, è stato successivamente convalidato dal GIP, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Il procedimento è attualmente nella fase istruttoria. Le autorità giudiziarie competenti proseguiranno con gli accertamenti per definire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità penali.

 

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE