Sparatoria San Giovanni a Teduccio: fermato dalla Polizia il presunto autore del triplice tentato omicidio

Nella serata del 16 giugno 2026, in via Vigliena, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, si è verificato un grave episodio di violenza culminato in una sparatoria.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, al termine di una lite, un uomo avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco, ferendo tre persone. L’episodio è stato qualificato come triplice tentato omicidio.
A seguito del fatto, il presunto responsabile si è dato alla fuga, rendendosi irreperibile. Le immediate attività investigative condotte dalla Polizia di Stato, attraverso la Squadra Mobile di Napoli, hanno permesso di rintracciare l’uomo nei giorni successivi.
In data 18 giugno, gli agenti hanno eseguito il fermo di polizia giudiziaria nei suoi confronti. Il soggetto risulta avere precedenti di polizia.
Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Poggioreale “Giuseppe Salvia”, a Napoli.
Il fermo, richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, è stato successivamente convalidato dal GIP, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.
Il procedimento è attualmente nella fase istruttoria. Le autorità giudiziarie competenti proseguiranno con gli accertamenti per definire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità penali.