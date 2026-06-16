Pugno al volto davanti al suo locale: imprenditore operato d'urgenza, è in pericolo di vita

A cura della Redazione

Una violenta aggressione avvenuta nella notte davanti a un locale del Vomero si è trasformata in un dramma. Un imprenditore di 50 anni, titolare del “The Queen - Gin & Beer”, lotta tra la vita e la morte dopo essere stato colpito al volto da uno sconosciuto.

L'episodio è avvenuto all'esterno dell'attività commerciale di via Giambattista Ruoppolo 89. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, allertati dal personale del 118.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il proprietario del locale sarebbe stato aggredito da un uomo non ancora identificato che lo avrebbe colpito con un pugno al volto per poi allontanarsi rapidamente.

A provocare le conseguenze più gravi non sarebbe stato soltanto il colpo ricevuto, ma anche la caduta successiva. Il cinquantenne, infatti, avrebbe battuto violentemente la testa contro un gradino, riportando lesioni che hanno richiesto un immediato trasferimento all'ospedale Cardarelli.

Quando i sanitari del 118 lo hanno soccorso, l'uomo era cosciente, ma le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso, nel corso della notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza nel reparto di Neurochirurgia.

Al momento il cinquantenne resta ricoverato in prognosi riservata ed è considerato in pericolo di vita.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia Vomero, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Resta da chiarire cosa abbia scatenato la violenza e se tra aggressore e vittima vi fosse una conoscenza pregressa oppure se si sia trattato di un episodio maturato improvvisamente davanti al locale.