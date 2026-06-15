“Il cercatore di tornadi”, il libro di Cladidio Persico alla Feltrinelli di Napoli

A cura della Redazione

Sarà presentato oggi, lunedì 15 giugno 2026, alle ore 17.30, presso la libreria Feltrinelli di via dei Greci a Napoli, il romanzo “Il cercatore di tornadi” di Claudio Persico, pubblicato da Graus Edizioni. Un appuntamento dedicato non solo alla letteratura, ma anche alla riflessione sul disagio giovanile, sulle periferie sociali e sulle opportunità di riscatto.

A dialogare con l’autore saranno la professoressa Titti Basile, docente del Liceo Artistico di Napoli, Samuele Ciambriello, professore universitario, don Franco Esposito, parroco di Ponticelli, e la presidente della Cooperativa Il Quadrifoglio. A coordinare l’incontro sarà Tullio Nicola di Graus Edizioni.

Al centro del romanzo c’è la storia intensa e tormentata di un giovane cresciuto nella periferia milanese, figlio di una famiglia di origini meridionali. Il protagonista coltiva il sogno di diventare carabiniere, ma il suo percorso si scontra con una realtà segnata da fragilità e sofferenze. Droghe, depressione, dipendenze affettive, abuso di alcol, ricoveri ospedalieri, arresti e gesti di autolesionismo scandiscono una vicenda che racconta il difficile rapporto tra aspirazioni personali e marginalità sociale.

Attraverso il racconto di una vita travagliata, “Il cercatore di tornadi” offre uno spaccato dello smarrimento vissuto da molti giovani che si sentono relegati ai margini della società, in una sorta di periferia esistenziale dalla quale sembra impossibile uscire.

Il romanzo, tuttavia, non si limita a descrivere il disagio. Tra le sue pagine emerge anche la possibilità di una rinascita, resa possibile dall’incontro con persone impegnate quotidianamente nelle realtà più complesse e difficili del territorio. Figure capaci di offrire ascolto, sostegno e nuove prospettive a chi rischia di perdersi.

L’iniziativa è promossa da Graus Edizioni in collaborazione con Feltrinelli Napoli e si propone come un momento di confronto aperto sui temi dell’inclusione, dell’educazione e della speranza, partendo dalla forza evocativa della narrativa contemporanea.