YMA-latte

Spara a un disabile per un like alla fidanzata su TikTok: fermato il presunto aggressore

Spara a un disabile per un like alla fidanzata su TikTok: fermato il presunto aggressore

La vittima rischia conseguenze permanenti. Gli sarebbe stato sottratto anche un orologio di valore

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta nei giorni scorsi nel quartiere Arenaccia di Napoli, dove un giovane disabile di 29 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco al culmine di una lite nata, secondo quanto emerso, per un "like" lasciato sul profilo TikTok della fidanzata dell'aggressore.

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo il presunto responsabile degli spari. Si tratta di un giovane legato da vincoli di parentela a un presunto esponente della criminalità organizzata locale.

Secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, il ragazzo avrebbe esploso un colpo che ha raggiunto la vittima a una gamba. Il 29enne è ancora ricoverato in ospedale e le sue condizioni destano preoccupazione: le conseguenze della ferita potrebbero essere molto gravi, al punto da compromettere in modo permanente la sua mobilità.

Nel corso degli interrogatori, il giovane fermato avrebbe confessato di aver sparato al termine di un'accesa discussione, dichiarando successivamente di essersi pentito del gesto.

L'episodio sarebbe stato aggravato da un ulteriore reato. Dopo il ferimento, infatti, l'aggressore avrebbe sottratto alla vittima un orologio di valore. L'oggetto è stato poi recuperato dagli investigatori in una salumeria, dove sarebbe stato lasciato a seguito di una trattativa avvenuta sui social network tra la moglie del 29enne e la madre del presunto aggressore.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook

 

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita

Le foto

© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE